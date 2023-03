Drænet Holger Rune tabte semifinale i Mexico

Han fik lidt at drikke, og det hjalp tilsyneladende en anelse. Rune udlignede, men osede ikke ligefrem af overskud.

Alex de Minaur tilspillede sig en sætbold ved stillingen 5-4, men en serv på 212 kilometer i timen afværgede den.

Efter at have afværget yderligere to gik den ikke længere, og de Minaur vandt sættet 7-5.

Holger Rune tog sig en pause og kom energisk ud til tredje sæt. Han fik hurtigt to muligheder for et servegennembrud, men udnyttede ingen af dem.

Så satte trætheden for alvor ind igen. Rune tog sig til benene med det, der lignede kramper, og så yderst hæmmet ud. Det var så slemt, at han flere gange blev nødt til at serve med underhånd, og de Minaur brød til 2-0.

Det blev også 3-0, før Rune kunne blive tilset og få tiltrængt hjælp.

Han nægtede at give op og fik behandling ved stillingen 4-1 i australsk favør, men sejren kom Rune ikke i nærheden af.

Rune vandt sidste år ATP-turneringer i München, Stockholm og Paris, men har endnu sin første titel til gode i 2023.