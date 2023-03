Et lille tiår senere fik Christiansen for alvor gang i trænerkarrieren i de cypriotiske klubber AEK Larnaca og Apoel. Sidstnævnte gjorde han i 2017 til mester, og succesen kastede en kontrakt med Leeds United af sig.

Den engelske storklub lå på det tidspunkt i Championship. Christiansen fik cirka otte måneder som Leeds-træner, før han fik silkesnoren efter en serie dårlige resultater.

Siden 2020 har Thomas Christiansen været landstræner for Panama. Her har han kontrakt frem til 2026, hvor håbet er, at han kan føre landet frem til VM.

/ritzau/