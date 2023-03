HC Midtjylland rykker ned igen efter et år: Det er træls

- Det er træls ikke længere at have noget at spille for. Det havde været sjovere at holde den i live, siger han til Herning Folkeblad.

HC Midtjylland rykkede for et år siden op i herrernes bedste række efter fire års fravær.

Men efter skader til Sebastian Wistoft Jensen og Jeppe Krogh Ejlersen og nederlag i sæsonens første 17 kampe havde holdet kurs mod direkte nedrykning.

En sejr over Sønderjyske og uafgjort mod TTH Holstebro pyntede en smule på det samlede indtryk, før midtjyderne torsdag havde en god chance for at skaffe yderligere to point til kontoen på hjemmebane.