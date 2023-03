Barcelona modstod Real Madrid-pres og tog første pokalstik

Karim Benzema skovlede bolden over stregen, men var offside, og så blev målet annulleret.

Barcelona forsøgte at spille på fysikken, og der var flere hidsige infights mellem de to holds spillere. Det var et decideret mirakel, at der ikke blev uddelt mere end to gule kort i første halvleg.

Men gæsterne kom stille og roligt bedre med, og efter 26 minutter kom de foran, da Franck Kessie blev sendt afsted i dybden.

Angriberen afsluttede lige på Thibaut Courtois i målet, og bolden ramte derefter Eder Militao, som ikke kunne nå at reagere, inden den lå i nettet.

Dani Carvajal fik muligheden for at udligne kort før pausefløjt, men hans forsøg på en flugter mislykkedes.

Real Madrid sørgede for, at kampbilledet fra begyndelsen af første halvleg gentog sig i begyndelsen af anden halvleg.