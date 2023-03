Rune uddelte æg og stormede i kvartfinalen i Mexico

Der var klasseforskel, da Holger Rune mødte Nuno Borges i ATP 500-turneringen i Acapulco i Mexico.

Den fjerdeseedede dansker vandt torsdag morgen dansk tid 6-0, 6-2 over Nuno Borges, der er nummer 85 i verden. Kampen varede lidt under en time.

Første sæt varede kun 23 minutter, og Holger Rune uddelte et såkaldt æg, som det hedder i tennissporten at vinde et sæt uden at tabe et eneste parti.