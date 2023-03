FCK-træner efterlyser VAR i pokalturneringen

Ifølge FCK-træner Jacob Neestrup bør der anvendes VAR i den danske pokalturnering.

Det fortæller FCK-træneren efter onsdagens 2-0-sejr over Vejle i det første af to kvartfinaleopgør.

Her blev Neestrup spurgt til, om FCK følte sig snydt for et straffespark i kampen, og det fik cheftræneren til at fremføre sin holdning om manglen af VAR.