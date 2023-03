FCK-træner roste Vejles solide defensiv efter pokalsejr

- Vi havde dog stadig to til tre chancer, og hvis vi havde prikket et mål ind tidligt, kunne det have gået rigtig stærkt, siger FCK-træneren.

2-0-resultatet betyder, at Vejle er tvunget til at vinde med to mål i returkampen, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om at gå videre i pokalturneringen.

Vejlensernes cheftræner Ivan Prelec er klar over, at der venter holdet en stor opgave.

- Vores ambition var at gå herfra med et resultat, som gjorde, at avancement stadig var muligt, men der er ingen tvivl om, at det bliver en rigtig svær returkamp nu.

- Vi vidste, at FCK var det sværest mulige hold at trække. Især fordi de går benhårdt efter at vinde pokalturneringen, mens de også har ramt et rigtig højt niveau igen, siger Prelec.