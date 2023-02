Herning vandt topbrag og strøg alene i spidsen

Efter 12 minutter kom Herning dog igen foran med to mål. Blot fem sekunder inde i et powerplay udnyttede canadieren Gordon Ballhorn overtallet til at score til 4-2.

Nu satsede Aalborg alt i håbet om et comeback, men det gav kun bagslag, da Hernings Mathias Bau Hansen i stedet scorede til 5-2 i et tomt mål med to minutter tilbage.

Tidligere mandag vandt Esbjerg Energy med 3-0 på hjemmebane over bundproppen Rødovre Mighty Bulls. Will Merchant blev dobbelt målscorer.