Tommy Fury slog YouTubes problembarn i proboksekamp

- Al respekt til Tommy. Han vandt. Døm mig ikke på mine sejre, døm mig på mine nederlag, siger Jake Paul efter boksekampen.

Paul blev for alvor genstand for internettets opmærksomhed, da han og hans kompagnoners adresse i Los Angeles blev offentlig kendt, og adskillige fans begyndte at dukke op på deres vej til stor utilfredshed for deres naboer.

Især et nyhedsindslag, hvor Jake Paul kravlede op på det pågældende medies bil og gjorde grin med journalistens fodtøj, bidrog til youtuberens status som notorisk internetskurk.

Siden har han næsten konstant været omgærdet af kontroverser. I 2019 promoverede han sammen med en youtubekollega hjemmesiden Mystery Brand, hvor brugere kunne vinde præmier i et lotterispil på nettet. Flere brugere hævder, at de aldrig har modtaget deres præmier.