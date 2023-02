Dansk triatlet sikret tidlig VM-udtagelse efter graviditet

- Det bliver ikke meget større, og heldigvis bakker hele familien op og er indstillet på, jeg går all in på at få den bedste afslutning på karrieren, man kan tænke sig. Det er et fælles projekt og giver en helt anden værdi for os alle sammen.

- Den helt store drøm har altid været at stå på skamlen, men i første omgang er jeg bare megastolt af som 39-årig mor at repræsentere Danmark – og min familie – til verdens største triatlonkonkurrence, siger Vesterby.

Hun har netop afsonet en tre måneder lang karantæne efter at være blevet taget i at bruge det forbudte stof terbutalin, som hun havde fået gennem en astmainhalator.

Brugen af en astmainhalator kræver en medicinsk undtagelse fra antidopingmyndighederne, og Vesterby har forklaret, at hun ikke havde fået sin undtagelse forlænget i september 2021.