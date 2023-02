Herning Blue Fox klar til ishockeyfinale mod Aalborg Pirates

Mere blev der ikke scoret i tredje periode, og dermed skulle affæren afgøres i overtid. Her sørgede canadieren Phil Marinaccio for, at finalebilletten gik til Herning, da han satte sejrsmålet ind efter 2 minutter og 57 sekunder.

Aalborg Pirates’ sejr kom i land på anderledes udramatisk vis.

Martin Højbjerg gav nordjyderne føringen efter 15 minutter og 27 sekunder i første periode. Jovist, Sønderjyske formåede da at udligne kort efter på mål af Alexandre Lavoie, men herefter var der tale om en magtdemonstration fra Pirates.

Først udbyggede Aalborg føringen til 3-1 i anden periode på mål af Anders Koch og Victor Rollin Carlsson.

I tredje periode blev der for alvor sat punktum for opgøret med tre mål af Thomas Spelling, Victor Rollin Carlsson, der scorede for anden gang i kampen, og Trevor Gooch.