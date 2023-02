Herning slog Odense og bookede pokalfinale på isen

Modstanderen i finalen bliver enten Aalborg Pirates eller Sønderjyske, der skøjter på isen klokken 21.00.

Kristian Jensen bragte Odense i front med 1-0 med halvandet minut tilbage af anden periode.

Her udnyttede fynboerne et powerplay, efter at Hernings Mathias Bau Hansen kort forinden var blevet sendt to minutter i straffeboksen for en høj tackling med staven.

Det var en meget lige affære målt på antal afslutninger - dog med en tiltagende overvægt til herningenserne.

Det slog Herning kapital af syv minutter inde i tredje periode, hvor Mads Christensen udlignede til 1-1 for midtjyderne.