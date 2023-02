Badmintonlandsholdet iler i EM-finalen

- Hvis vi skal møde Tyskland, så har de også et mandskab, der kan gøre ondt på os. De har verdensklasse i double, så det vil altid være svært at slå Tyskland i det her format, siger Kenneth Jonassen.

Hold-EM for blandede hold er blevet afviklet hvert andet år siden 1972 - samt i både 2008 og 2009 for at gå over til at spille i ulige år.

Kun i 1982 var Danmark ikke blandt de to finalister. Danmark har vundet de seneste fire udgaver af mesterskabet.