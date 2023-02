Flere russiske forbund får invitationer til Asian Games

Asian Games kan få deltagelse af russiske brydere, gymnaster og udspringere.

I hvert fald har de russiske forbund inden for de tre sportsgrene modtaget invitationer til at deltage i sportsbegivenheden. Der er OL-billetter på højkant i to af dem.

Ifølge Reuters oplyser Vasily Titov, formand for gymnastikforbundet, og Mikhail Mamiashvili, præsident i brydeforbundet, i to interviews med tv-stationen Match TV, at de har modtaget invitationen fra de internationale forbund.