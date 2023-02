Fire på stribe: Line Christophersen genvinder DM

Heller ikke 2023 blev året, hvor nogen af konkurrenterne fik skovlen under Line Christophersen.

Lørdag vandt hun det individuelle DM for fjerde år i træk, da hun i finalen i Esbjerg besejrede Line Kjærsfeldt 21-18, 21-11.

Kjærsfeldt var også finalemodtageren for et år side, men hun havde altså ikke fundet nøglen til at besejre sin landsmand.