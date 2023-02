Borgmester skifter mening: Russere skal ikke med til OL

For under to uger siden mente Anne Hidalgo, borgmester i Paris, at russere og hviderussere godt kunne deltage ved sommer-OL i byen næste år under neutralt flag.

Hun kaldte OL for et sportsligt højdepunkt, som atleter ikke burde fratages mulighed for at deltage i.

Den melding kom hun med, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) havde åbnet døren på klem for russerne.