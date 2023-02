Anspændt forhold til Tyrkiet kan tvinge Sverige til EM-afbud

Det svenske udenrigsministerium har advaret om, at der for svenskere er en forhøjet risiko ved at opholde sig i Tyrkiet - særligt i Istanbul.

Derfor er man i Sveriges Atletikforbund på stikkerne i disse uger. Det fortæller forbundskaptajn Kajsa Bergqvist til Expressen.

- Vi holder øje med, hvad der sker og er i nær kontakt med det europæiske forbund og den lokale arrangør, så vi får sikkerhed for, at det er sikkert at være der.

- Desuden håndterer vi det internt, og vi har sørget for, at vi får en sikkerhedsansvarlig med os, siger Kajsa Bergqvist.