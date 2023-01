IOC åbner døren for russere under neutralt flag ved OL

- Ingen idrætsudøver skal forhindres i at konkurrere, baseret på hvilket pas man har.

- Det skal derfor undersøges yderligere, hvordan atleter kan deltage i konkurrence under strenge restriktioner, lyder det fra IOC.

Så sent som tirsdag aften sagde Volodymyr Zelenskyj, Ukraines præsident, i en telefonsamtale med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at russere ikke skal have lov til at deltage ved OL næste år.

- Vi diskuterede diplomatiske skridt for at få en ende på krigen. Jeg understregede særligt, at udøvere fra Rusland ikke bør have nogen plads ved OL i Paris, lød det fra Zelenskyj efter telefonsamtalen med Macron.