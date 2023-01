Topholdene tog sikre sejre i Metal Ligaen

Allerede efter seks minutter åbnede center i Aalborgs første kæde Julian Jacobsen scoringen. Men det var først i anden periode, at Aalborg for alvor begyndte at boltre sig på isen i den københavnske forstad.

Tobias Ladehoff fordoblede Aalborg føringen i begyndelsen af periode, inden Trevor Gooch gjorde det til 3-0. Mod slutningen slog Jeppe Korsgaard søm nummer fire i Rødovre-kisten og lukkede reelt opgøret.

For det var et Rødovre-mandskab, som slet ikke kunne få stave og skøjter til at drive Aalborg væk fra hjemmeholdets forsvarszone.