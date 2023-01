Det er konklusionen efter Danmarks pligtsejr over harpikssportens amerikanske miniputter sent lørdag aften. En kamp, der rent sportsligt var lige så ophidsende som at male sten.

Måske spillede de billige svenske pilsnere en birolle, men uanset årsagen havde størstedelen af de godt 12.000 tilskuere i den propfyldte Malmø Arena heldigvis besluttet sig for at feste frem for at surmule over niveauforskellen. Derfor blev oplevelsen ikke så kedelig som frygtet.

Efter 33-24-sejren over USA mangler Mikkel Hansen og co. nu én kamp i mellemrunden. Den spilles på mandag kl. 20.30 mod Egypten, der allerede har sikret sig den ene af gruppens to kvartfinalepladser.