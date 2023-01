Sejrsstimen blev brudt for Viktor Axelsen i Indien

Vitidsarn kom på 13-10 og 16-13, inden Axelsen igen kom op på siden og spillede sig frem til en sætbold. Den missede han, og så snuppede thailænderen i stedet sættet med 22-20.

I andet sæt var overlegenheden tilbage på team Axelsen, og Vitidsarn så i store dele af sættet ud til at drømme sig væk til skyggen af et palmetræ i hjemlandet. I hvert fald var der ikke så meget at stille op mod Axelsen, der uden det store besvær vandt sættet med 21-10.

Fejl på fejl

Men så kom tredje sæt, og her var det Axelsen, der kunne have brugt palmetræets skygge til at holde hovedet koldt.

Thailænderen, der er tredobbelt ungdomsverdensmester og også var Axelsens modstander i finalen ved VM sidste år, var ikke sådan at ryste. Flere gange så det ud til, at Axelsen havde presset ham helt ned under gulvbrædderne, og alligevel lykkedes Vitidsarn med at klare skærene og spille sig til point.

Thailænderen kom først til 11, og ved sideskiftet var han foran med fire point. Det virkede til at ryste Axelsen, der i sidste halvdel af sættet lavede fejl på fejl på fejl, og til sidst blev det en relativ nem opgave for thailænderen at bryde Axelsens sejrsstime.