Viktor Axelsen kunne ane alvoren med det samme. Med et paf ansigtsudtryk lå landsmanden Rasmus Gemke på halgulvet og kiggede lidende op på den ilende verdensetter midt under deres kvartfinale i India Open.

Selvom situationen i sig selv var usædvanlig, lignede det også et trist dejavu for 26-årige Gemke på to måder.