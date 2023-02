Verdensstjerne forlader Danmark til sommer

»Jeg flytter til Rumænien i starten af juni. Det er ikke for at få et andet trænerjob. Det er for at følge min kæreste,« sagde hollænderen til fodboldmediet.

Efterfølgende opsagde han sin stilling som assistenttræner i 2. divisionsklubben Esbjerg fB, og det kan måske fremrykke flytningen.

Det er Estavana Polmans skyld, at Rafael van der Vaart har boet i Danmark siden 2016. Dengang spillede hun for Team Esbjerg, og det banede vej for midtbanestjernens opsigtsvækkende skifte til FC Midtjylland. Herfra gik turen videre til Esbjerg fB.