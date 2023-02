Skandinaviens største træner er en gentleman

Først sikrede han Degerfors IF oprykning til Sveriges næstbedste fodboldrække, før han uventet blev udpeget som ny cheftræner for storklubben IFK Göteborg.

Her udmærkede han sig ved at føre klubben frem til Uefa Cup-titlen i 1982 efter en samlet 4-0-sejr over Hamburger SV i finalen, og den bedrift gjorde ”Svennis” til et af de varmeste trænernavne i Europa.

Han skiftede til Benfica få måneder efter og gjorde klubben til portugisisk mester i første forsøg, og i løbet af sine to succesfulde perioder i Lissabon-klubben nåede hans hold også frem til henholdsvis Uefa Cup- og Champions League-finalen.