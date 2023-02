Coronasmitte bremsede boksehelts comeback

Det er over 14 år siden, at en af boksesportens store stjerner var i ringen for sidste gang i en betydende kamp, men sådan skulle det ikke have været.

Den amerikansk-mexicanske knockoutkonge Oscar De La Hoya havde en comebackkamp planlagt i 2021, men coronapandemien kom i vejen.

En uge før dysten mod den brasilianske kampsportsekspert Vitor Belfort måtte De La Hoya skuffe sine fans. Den tidligere bokseverdensmester var indlagt på hospitalet efter at være blevet smittet med coronavirus.