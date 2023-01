Det runger, da Martin Kirketerp tager telefonen. Han har lånt nøglerne til sin vens infrarøde sauna, som kan hjælpe med at løsne muskler.

Og der er en god grund til, at den 40-årige sejler skal have løsnet sine muskler op. For under en uge siden blev de nemlig fyldt med flere millioner volt elektrisk stød, da et lyn ramte ham i Singapore. Som han selv siger: