Danmark måtte nøjes med uafgjort i VM’s bedste kamp

Det beviste duoen endnu engang. Cindric scorede eksempelvis fire mål på otte minutter, mens Duvnjak, der til daglig er klubkammerater med Landin-brødrene i THW Kiel, lignede sig selv; en mand, der lever af kampe som disse. Han løfter altid sit spil under pres. Han elsker, når over 10.000 mennesker ønsker, at han fejler.

Dén mentalitet fik Mathias Gidsel lov til at mærke. Kampen var blot 11 minutter gammel, da Gidsel i et gennembrud på backen blev ramt af en Duvnjak-tackling, der fik danskeren op et felt, der var rødere end sin bluse.

Trods en selvopofrende spillestil ligger Mathias Gidsel sjældent ned og ømmer sig. Det gjorde han der – og endda relativt længe. Selvfølgelig rejste han sig igen, og kort efter sprang han ind i akkurat samme område på banen for at score. Frygtløst.

Modet var bare ikke nok til at dominere. Kroaterne gav alt, hvad de havde i sig, og så er det et af verdens værste hold at møde. Særligt i den defensive ende. Danmark kunne slet ikke modstå den aggressivitet og vildskab, som kroaterne lagde i hver en tackling, hver en parade, hver en duel.

Det danske angrebsspil manglede gnisten og flowet fra de første tre kampe. Fejlprocenten behagede heller ikke Nikolaj Jacobsen, der kæmpede med at holde sig selv i ro på sidelinjen. Han var decideret hidsig i perioder, og landstrænerens afmagt gik ud over både dommerne og flere danske profiler.

Alle stod for skud undervejs i en kamp, hvor Mathias Gidsel, Mikkel Hansen og ikke mindst Niklas Landin pludselig lignede dødelige mennesker. De ville i hvert fald få brug for håndklæder, hvis de forsøgte at gå på vandet.

De danske problemer øgede dog kun intensiteten i Malmø Arena, hvis publikum viste sig fra sin bedste side. Endelig smagte det for alvor af VM. Flere kroatiske føringer på fire scoringer tændte tilskuerne, der primært havde dansk pas – kun en lille forsamling af kroatere bag det ene mål gjorde lydmæssig modstand.

»Danmark, Danmark, Danmark,« gjaldede det fra tribunerne, da en stærkt spillende Simon Pytlick og co. fik kontakt i begyndelsen af anden halvleg. Hans angrebsivrighed fejlede intet, men det danske overtag lod fortsat vente på sig.

Æren tilfaldt kroaterne. De spillede klogt, periodevis fremragende, og den største kompliment lå i det faktum, at Nikolaj Jacobsen ledte med noget nær projektørlamper efter de rigtige formationer, der kunne afgøre kampen.

Den fandt han aldrig. Trods flere føringer i slutningen af opgøret. Derfor endte det ikke med to danske point.