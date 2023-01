Axelsen slog inder efter vildt comeback i andet sæt

Badmintonspilleren Viktor Axelsen fortsætter sin stime af sejre på World Tour. Efter at have indledt året med triumfen i Malaysia Open i sidste uge, åbnede den suveræne verdensetter onsdag India Open med en sejr i to sæt.

Efter 38 minutter på banen i New Delhi var inderen Srikanth Kidambi, der er verdens nummer 14, slået med cifrene 21-14, 21-19.