Gemke kørte tidligere dobbelt verdensmester midtover i Indien

Fra 10-9 i første sæt tog den 26-årige dansker seks point i træk, og så var det sæt afgjort. I andet sæt var Momota med til 6-6. Ikke mange minutter senere hed stillingen 13-7, og derfra så Gemke sig ikke tilbage.

Selv om Momota ikke er på fordums niveau og er nummer 18 på verdensranglisten, var det alligevel et klart signal fra Gemke om, at han er godt spillende. Momota er stadig svær at score point på, men danskerens offensiv er skarp for tiden.

I anden runde får Gemke, der er nummer 20 i verden, givetvis det indiske publikum imod sig. Han skal møde vinderen af det rent indiske opgør mellem syvendeseedede Lakshya Sen og H.S. Prannoy.

Når han kvartfinalen, kan han støde ind i Malaysia Open-vinderen Viktor Axelsen. Han møder onsdag i første runde inderen Kidambi Srikanth.