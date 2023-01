Forestil dig, at du er skolelærer i en by med kun én skole.

Du er glad for dit job, og både kolleger, forældre og elever er glade for dig. Du hjælper også gerne den nye, vellidte praktikant med at føle sig til rette og blive dygtigere.

Men en dag når praktikanten dit niveau. Du ryger ud, og praktikanten overtager dit job. Kolleger, forældre og elever mærker ingen forskel, for afløseren er jo vellidt og dygtig. Vedkommende er måske endda en anelse bedre end dig, så kvaliteten i undervisningen er faktisk steget.