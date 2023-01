Dansk sejrshattrick ved VM: Nu begynder det for alvor for Gidsel og co.

Til gengæld vidste Mathias Gidsel en hel del om, hvordan han skulle åbne det tunesiske forsvar. Efter lidt tekniske startvanskeligheder skruede han og holdkammeraterne op for tempoet, og så var det slut med den nordafrikanske dominans.

På blot otte minutter blev 2-5 vendt til 9-5 i dansk favør. Et kvikt comeback med periodevis verdensklasse – kontrolleret af bagkæden med Mathias Gidsel, Mikkel Hansen og Simon Pytlick, som i den grad ligner noget, der er kommet for at blive. Endnu engang spillede trioen både smart og hurtigt. Kun effektiviteten foran mål kunne kritiseres.

Når de ikke selv noterede sig for scoringerne, tog Emil Jakobsen sig af den sjoveste del i håndbold. Det er han i øvrigt dygtig til. Fløjspillerens suverænitet stod dog i skærende kontrast til den danske defensiv. Den var i ubalance, og det brød Nikolaj Jacobsen sig ikke om.

Landstræneren råbte jævnligt ad sine udvalgte, der bøvlede og baksede med at finde hemmeligheden til at forsvare sig med succes mod bl.a. en rapfodet fyr kendt som Amine Darmoul. Uheldigvis kunne Nikolaj Jacobsen ikke benytte sig af Henrik Møllgaards erfaring, da den 38-årige forsvarsspiller sad over med en ankelskade.

Nok gav forsvaret i første halvleg ikke Niklas Landin lette betingelser at levere en god præstation i sin landskamp nummer 250, men takket været offensiv overlegenhed var Danmark i kontrol.

Dermed ikke sagt at landstræneren sørgede for kaffe- og kagehygge i pausen i omklædningsrummet. Det skulle undre. Han afskyr sløseri – uanset modstander og måltavlens stilling. Hvad, han sagde, vides i skrivende stund ikke, men effekten var tydelig.

Igen, igen, igen var Mathias Gidsel omdrejningspunkt. Fire scoringer fra hans hånd i de første 10 minutter af anden halvleg afmonterede ethvert håb om en tunesisk sensation. Med en føring på otte mål var sagerne afgjort – aldrig nogensinde om Danmark ville kunne tabe 20 minutters VM-håndbold mod Tunesien med otte-ni mål foran 10.000 danske fans.

Det var heller ikke et tema, for Niklas Landin nægtede at fejre jubilæum uden at vise sig frem.. Særligt hans redning fra den tunesiske venstrefløj efter 45 minutters spil kan vel kaldes magisk akrobatik. Det burde ikke være muligt for en 34-årig målmand, der måler 201 cm, at løfte sit ben så højt.

Men det er det, og det er en af årsagerne til, at både Niklas Landin og resten af håndboldlandsholdet tilhører den absolutte elite. Nu vil de næste seks dage afsløre, om danskerne atter skal spille knockout-kampe ved et verdensmesterskab.

Mon ikke?