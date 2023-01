De grimme minder rumsterer i Rasmus Lauges hoved

En af de bedste spillere i dansk herrehåndbold i nyere tid har misset fem slutrunder på grund af fire knæskader.

Den 31-årige Rasmus Lauges talent er blevet forrådt af uheld, og nu er den gal igen. Problemer med læggen har allerede kostet playmakeren de første to VM-gruppekampe, og det forventes, at han også er ude af de to kommende kampe tirsdag og torsdag.