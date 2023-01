Mikkel Hansen nød Gidsels show: Så kan vi andre slappe lidt af og trække vejret

Ifølge Mikkel Hansen jagter Danmark enhver mulighed for at løbe kontra. Uanset modstander.

»Med den bredde, vi har, vil det være åndssvagt ikke at forsøge at skrue tempoet op. At kunne lave de lette kontramål via kun to-tre spillere er guld værd, især i turneringer som disse med kampe hver anden dag,« sagde han.

Sejren over Bahrain efterlader Danmark på førstepladsen i sin VM-gruppe med fire point efter to kampe – og med et avancement til mellemrunden før den sidste gruppekamp mod Tunesien på tirsdag. Det er Mikkel Hansen ikke overraskende tilfreds med.

»Det har set rigtig fint ud indtil videre. Vi har dækket nogenlunde godt op i begge kampe, og udover det har vi fået to komfortable sejre, som alle har bidraget til. I begge kampe har vi spillet i et godt tempo og skabt en masse chancer. Det er svært at være andet end okay tilfreds.«