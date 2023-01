Danskeren viste sin erfaring og spillede fra start med stor ro, mens han dirigerede Naraoka rundt på banen.

Japaneren fulgte med til stillingen 2-2, men så var det også slut.

Axelsen satte nogle store stimer af point sammen og vandt på et tidspunkt ni dueller i træk, uden at han rigtigt fik sved på panden.

Danskeren bragte sig på 19-5, mens Naraoka desperat forsøgte at finde en løsning. Efter første sæts sidste duel tog verdens nummer syv en challenge, men det var nok mest bare for at få en længere pause frem mod andet sæt.