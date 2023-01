Denne gang tog det kun Gidsel og co. et kvarter at afgøre en VM-kamp

Bahrain havde selvfølgelig gjort klogt i blot indimellem at forsøge at destruere Gidsels temposhow, men ressourcerne rakte åbenbart ikke til hverken returløb eller tacklinger over længere perioder. Derfor blev opgøret en ensidig forestilling.

De bahrainske spillere forsøgte ellers med et offensivt og uforudsigeligt forsvar at genere Danmarks angrebsspil. Det lykkedes bare ikke. Heldigvis for Bahrain kiksede bl.a. Mathias Gidsel, Mikkel Hansen, Simon Pytlick og Hans Lindberg lidt for ofte, da chancerne var størst, men det var også den eneste årsag til, at måltavlen ikke gik helt i stykker.

Præcis ligesom i åbningskampen mod Belgien betød styrkeforskellen ikke alverden for det danske publikum. De godt 12.000 tilskuere så blot ud til at nyde en tur i håndboldteatret. De spiste popcorn, skreg på ”Gidsel, Gidsel, Gidsel” og skrålede med på Kim Larsen-hits. En lille gruppe fans fremviste endda tidligt i kampen et banner med en tekst, der ønskede ”40 mål” fra dansk side.

Det fik de ikke, men de fik endnu en stensikker sejr og en klar besked fra de forsvarende verdensmestre, der så sandelig ikke er taget til Malmø for at sløse og slappe af.