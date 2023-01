Axelsen er klar til kvartfinalen uden kamp

Axelsen bliver eneste dansker i herrernes kvartfinaler, da anden runde blev endestationen for Anders Antonsen.

Han blev slået af indoneseren Anthony Ginting, der rangerer som verdens nummer fire, med cifrene 14-21, 21-17, 17-21.

Antonsen, der forsøger at spille sig tilbage mod toppen efter et svært 2022, formåede at gøre første sæt lige frem til 11-11, men seks indonesiske point i træk afgjorde sættet derefter.

I andet sæt fandt aarhusianeren sit store fightergen frem. Ginting dominerede oftest duellerne, men Antonsen var svær at overliste, og han fremtvang indonesiske fejl i en grad, så han fik overtaget på pointtavlen.