11/01/2023 KL. 08:00

Det skal du vide før VM i håndbold: Coronaspøgelse, et amerikansk comeback og en legendes sidste dans

For to år siden blev over 100 spillere smittet med coronavirus under VM. Så slemt bliver det givetvis ikke i år, men virussen spiller atter en rolle i slutrunden, der måske kan resultere i et dansk guldhattrick.