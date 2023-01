Bundproppen Rødovre tog choksejr i Herning

Tidligere i tredje periode havde Herning med to mål vendt 0-2 til 2-2, og det så ud til at midtjyderne for sjette kamp i træk skulle i overtid.

Men det trængte Rødovre-mandskab slog til i slutminutterne. Hanssons håndledsskud sendte pucken ind mellem både venner og fjender, inden den slog ind i nettet bag Mac Carruth i Herning-målet.

Dermed blev gæsterne belønnet for en disciplineret indsats og en tung defensiv taktik, der frustrerede storfavoritterne.

Jacob Böll bragte Rødovre foran efter et kvarter, da han fra tæt hold sendte en returpuck i nettet. Kort inde i anden periode øgede Christian Juhl Thunbo til 2-0 på en pasning fra Jonathan Brinkman.