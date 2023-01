Jonas Vingegaard har fået B.T.-guldprisen 2022

Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard vinder B.T. Guld-prisen anno 2022. Det er netop blev overrakt cykelrytteren ved årets sportsgalla i Boxen i Herning.

26-årige Vingegaard var nomineret sammen med badmintonverdensmester Viktor Axelsen samt tenniskometen Holger Rune.

Det er 40 af landets største sportsstjerner, som har stemt om prisen. Den gives for at have leveret årets største sportspræstation.