NFL-spiller er i markant bedring efter hjertestop

NFL-spilleren Damar Hamlin viser markante tegn på bedring, efter at han natten til tirsdag dansk tid faldt om med et hjertestop under kampen mellem Cincinnati Bengals og Buffalo Bills.

Det skriver sidstnævnte i et opslag på Twitter torsdag eftermiddag.

- Ifølge lægerne, der tager sig af Damar Hamlin på University of Cincinnati Medical Center, har Damar gjort bemærkelsesværdige fremskridt over de seneste 24 timer.