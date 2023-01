Stjernespillers mor afslører 32 år gammelt overfald fra landstræner

Metervis af marmor og gigantiske lysekroner. Der manglede ikke noget på luksushotellet Marsa Malaz Kempinski i centrum af den kunstige ø The Pearl, hvor det amerikanske landshold boede under VM i fodbold i Qatar.

På overfladen var alt perfekt for det unge amerikanske hold, der spillede sig videre til ottendedelsfinalen. Nu viser det sig, at der undervejs udspillede sig et drama, som siden har udviklet sig til en regulær amerikansk sæbeopera.