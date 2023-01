14/01/2023 KL. 08:00

Denne mand kommer til at skabe overskrifter – også selv om han ikke er som de fleste i sit fag

Han vejer knap 100 kg og ligner iklædt tophue og tung vinterfrakke alt det, han ikke er indeni. Engang var Simon Pytlick endda så blød, at selv hans berømte far var nervøs for hans sportsfremtid. Det var spild af bekymring. Håndboldspilleren er næste mand til at brage ind i danskernes bevidsthed.