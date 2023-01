Den kække cykelrytter lever stadig af sporten

Kæmpe sejre i de helt store løb blev det ikke til. Men Frank Høj er alligevel stolt af det, han præsterede som aktiv.

»Jeg husker især tilbage på min sjetteplads til OL i Sydney i 2000 og mit danske mesterskab i 1998. Og så er jeg glad for alle de store løb, jeg har kørt. Jeg fik 16 år som professionel cykelrytter. Det er ikke enhver forundt,« siger han.

Frank Højs eftermæle led et lille knæk, da han i 2015 indrømmede, at han tidligt i karrieren havde prøvet at køre på det forbudte stof epo.

Han mener, at sporten i dag er et bedre sted end tidligere, og han kan ikke undgå at interessere sig for de danske rytteres succes.

»Vi var i Frankrig med autocamper i sommer for at køre gravelcykling, og da tog vi ind og så Jonas Vingegaard køre ind i Paris med den gule trøje på. Det var vi næsten nødt til,« siger Frank Høj, der i dag har base i Vejen.