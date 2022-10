Igen fór Danmark vild efter sidebyttet

Hans spillere formåede nemlig ganske rigtigt længe at gøre meget rigtigt, men ganske som i lørdagens møde med Norge blev en tomålsføring ved pausen vekslet til et etmålsnederlag, i dette tilfælde 25-26. Ingen skam at tabe til Holland, der i torsdags gennempryglede de sejrsvante nordmænd uvant meget, men med under en uge til slutrunden i EM fik Jesper Jensen og spillerne altså en del at tænke over.