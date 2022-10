Lazio fik fjernet lidt af blamagen fra Herning

På midtbanen stillede Albert Capellas op uden svenskeren Kristoffer Olsson, der tilsyneladende havde pådraget sig en mindre skade og slet ikke var med i kamptruppen. Afløseren var brasilianske Charles, som slet ikke besidder Olssons drev med bolden og evner i kombinationsspillet.

Kort inde i anden halvleg headede Anders Dreyer på overliggeren, nedfaldsbolden sparkede Edward Chilufya forbi mål. Også Lazio kom tæt på, da Zaccagnis skud traf overliggeren bag FC Midtjyllands bedste på dagen, Jonas Lössl, der havde en serie fine redninger.

Et kvarter inde i anden halvleg brød Mattia Zaccagni igennem FC Midtjyllands højre side, hvor Mads Døhr Thychosen havde erstattet Joel Andersson. Foran mål sparkede indskiftede Pedro bolden i mål til 2-1. Og Pedro, nu 35 år, er altså den angriber, som tidligere har spillet i FC Barcelona, Chelsea og Roma og ikke mindst for det spanske landshold, blot for at illustrere, hvilket hold FC Midtjylland var oppe imod.

Begge hold fik scoret i slutfasen, men både Pedros mål og Juninhos for midtjyderne blev vinket off-side.

Håbet lever endnu

Inden denne næstsidste runde i Europa League lå de fire klubber side om side med fem point hver, efter FC Midtjyllands opgør i Rom spillede Sturm Graz mod Feyenoord. De to bedste i puljen går videre til forårets knockout-kampe i Europa League, mens tredjepladsen giver adgang til samme øvelse i Conference League.

FC Midtjyllands sidste – og afgørende kamp i Europa League – spilles torsdag den 3. november i Herning, mens Lazio skal til Rotterdam og møde Feyenoord.