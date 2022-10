Skuffet Viktor Axelsen: Jeg mødte en bedre spiller

Danskeren kæmpede i ugen op til turneringen med en skade, hvilket gjorde ham tvivlsom.

- Den spillede på ingen måde ind. Jeg gider ikke stå og komme med undskyldninger. Loh spillede bedre, end jeg gjorde, siger Viktor Axelsen.

Loh, der ligger nummer fem i verden, er glad for sejren, men stadig fuld af respekt over for sin danske modstander, der inden kampen ikke havde tabt siden marts.

- Det har været en fantastisk stime, han har været på gennem hele året.

- Jeg synes, at han er på et andet niveau, men der er ikke nogen, der vinder hver gang. Han er også et menneske og kan også have en dårlig dag, siger Loh.

De to spillere er også gode venner privat.

- Jeg respekterer ham meget. Både som spiller og ven.