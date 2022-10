Randers-FC Nordsjælland 0-2

For anden kamp i streg, denne gang i et topbrag, skulle FCN forsøge at kæmpe et resultat hjem med 10 mand på banen. Udeholdet startede ellers perfekt, da Rocco Ascone efter to minutter prikkede bolden i nettet, men malurten i bægeret kom i form af et rødt kort til Adamo Nagalo efter blot 30 minutter.