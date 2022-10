Der var fuldt hus i Aarhus for tredje hjemmebanekamp i træk søndag aften, da Brøndby IF kom på besøg - på trods af, at hjemmeholdet i den seneste hjemmekamp led et sent nederlag til FC Midtjylland, og temperaturen uden for er dalet markant på det seneste. Man kunne dog varme sig ved det faktum, at Brøndbys fans er forment adgang til udebanekampe resten af året, og dermed kunne man med sikkerhed sige, at rammerne var optimale for AGF at komme ud af den kedelige stime.