Dansk double gav verdensmestre kamp til stregen i Odense

- Lige nu er vi skuffet over, at vi var så tæt på og alligevel ikke fik den hjem til sidst, siger Mikkel Mikkelsen.

Det lignede ellers en ekspeditionssag, da Zheng og Huang tog første sæt med 21-10. Men danskerne slog tilbage og vandt andet sæt 21-19.

- Vi ændrede lidt på vores spil undervejs. Vi blev enige om, at det var alt eller intet. Det nyttede ikke at gå og vente på boldene, så vi prøvede at ændre det lidt og skrue tempoet op, siger Rikke Søby.

I tredje sæt lagde kineserne støt og roligt afstand. De bragte sig foran 15-9, og da de ved 20-15 havde fem matchbolde, så kampen ud til at være afgjort.