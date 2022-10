Hjemvendt landsholdsspiller hjalp Herning til tops

Landsholdsforwarden Mathias From er stemplet ind i Danmarks bedste ishockeyrække med et mål.

Tirsdag aften satte han trumf på i sin debut for Herning Blue Fox, da han scorede det sidste mål i midtjydernes komfortable 4-0-hjemmesejr over Rungsted Seier Capital. Målet blev scoret med cirka et minut tilbage af tredje periode.